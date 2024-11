Esmaspäeval võttis Kanal 2 saade «Kuuuurija» luubi alla Aravete krossiraja ümber puhkenud konflikti, kus raja haldaja Tuljo Martin ja Järva vald on sattunud teravasse vastasseisu. Tuljo kahtlustab, et süüdistused prügimajanduse eiramises ja ebaseaduslike raietööde osas on vaid ettekäänded, mille taga on maa-ala kruusavarud. «Rail Balticule oleks see ideaalne,» väidab ta.



Nimelt on Tuljo tegutsenud Järvamaal Sääskülas väga noorest peale. Talle üllatuseks on hakanud vald teda järsku kiusama.