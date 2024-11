Peaaegu 140 aastat olid neli massiivset kullatud pronksist seinavalgustit Suurbritannia Yorkshire'i Swintoni lossi, mis on nüüd luksushotell, 18. sajandist pärit elutoas, teatab The Guardian .

Külalised on kindlasti märganud ühe meetri kõrgusi rokokoovalgusteid, millel põimunud oksad on kaunistatud lehtede, marjade ja keerubitega ning seni arvati, et tegemist on väärtuslike originaalide koopiatega.