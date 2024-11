«Siis muutub midagi ajukeemias, tekib vastutus!» Muusik Säm avaldab, mis teeb tema arvates poisist mehe

«Poiss muutub meheks siis, kui ta saab isaks. Siis muutub midagi ajukeemias, muutub üleüldiselt midagi. Kuidagi see vastutus, mis sul tekib siis, ja sinu elu muutub nii märkimisväärselt. Mul on tunne, et siis päriselt poiss saab meheks,» rääkis ta. Kaitseväe läbimine ja elukogemused aitavad tema sõnul kindlasti kaasa mehelikkuse arendamisele, kuid lõplik küpsemine toimub läbi suurte vastutuste ja eluõppetundide.

Kuigi Säm on alles noor, mõtleb ta tulevikule. Küsimusele, millisena näeb ta end 60-aastasena, vastas ta: «Ma tahaks ikkagi olla veel võimalikult sportlik niimoodi, et ma tunnen ennast hästi enda kehas. Tervis on kõige tähtsam. Kui sul on tervis korras, siis tulevad ka teised asjad tagasi.» Ta rõhutas, et tervislik eluviis tuleb valida juba noorena. «Kui sa oled 50-aastane ja oled pidevalt nikotiini tarbinud, siis see kõik hakkab järk-järgult mõjuma.»

Lisaks muusikale on Säm aktiivne investor. Tema teekond investeerimismaailmas on olnud täis õppetunde. «Ma sain juba üsna vara vastu näppe niimoodi, et ma investeerisin krüptosse. Väga kiiresti teenisin ja kaotasin raha. Aga ma tunnen, et mul on isegi ausalt öeldes väikene investeerimissõltuvus. Kohe, kui ma näen, et minu portfell suureneb, siis on jälle hea tunne.»

Sämi uus album, mis ilmus 22. novembril, on tema sõnul sügavalt isiklik. «Ma kirjutan ikka lugusid enda elust. Mulle väga meeldib mõte, et ma saan kunagi tagantjärele kuulata albumeid ja aru saada, mida ma tol hetkel mõtlesin ja tundsin. See on justkui minu elulugu muusikalises vormis.» Noor artist usub, et iga album peegeldab tema kasvamist inimesena. «Kui ma kaks aastat tagasi oma debüütalbumi välja andsin, siis tundsin, et olin hoopis teine inimene. Uue albumiga olen läinud kordades küpsemaks,» sõnas ta.

Kuula täispikka intervjuud Sämiga siit: