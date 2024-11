LOE OTSUST Tomas Legrant kaebas temast vändatud telesaate peale, ent võitu ei tulnud

Tomas Märten Legrant kaebas pressinõukogule, et saates esitati tema kohta etteheiteid ja väiteid, mille puhul ei olnud kontrollitud nende usaldusväärsust ega tõele vastavust. Kaebaja leidis, et saates esitatud ebaõigete väidete põhjal temast loodud kuvand on laiemale vaatajaskonnale eksitav ning ta nime asjatult mustav.