VIDEO «Peaksime seksmänguasju deklareerima!» Euroopa Liit arutab plaani üle pidada registrit, kuhu peaks üles kirjutama kõik varad

Postimees kirjutab, kuidas tänavu kevadel valmis Euroopa Liidus uuring , millega püüti leida võimalusi tekitada Euroopa inimeste varade superregister. Seda on omakorda vaja, et võidelda rahapesu vastu. Saate «Reporter» saatejuht Simon Suviste käis Tallinna vanalinnas jõuluturul uurimas inimestelt, mida nemad asjast arvavad. Teil on väga kena mantel ja kott, sõnab reporter Suviste ühele naisterahvale ning uurib, kas maksud on ikka tasutud asjade eest. «Ei, maksuamet ei tea nendest asjadest midagi. Ei ole deklareerinud. See on päris hull idee, kui selline asi peaks käiku minema. Ei tea, kas peaksin oma aluspesu ka hakkama üles kirjutama,» vastab küsitletu. Järgmisena satub kaamera ette härrasmees uhke vuntsi ja habemega, kellelt saatejuht pärib, kas maksuamet on ka kursis tema karvkattega. «Kõik pildid on avalikud olnud siiamaani, nii et arvan küll, et maksuamet on kursis. Iga kuu deklareerin,» vastab habemeomanik Margus irooniliselt.

Kui inimesed märgiksid registrisse iga päev oma varasid, siis saaksid Euroopa maksuametnikud aastas kokku 250 miljardit eurot lisamaksutulu.



Üles peaks märkima kõik alates saabastest lõpetades kallite maalidega. Paljudele eestlastele Marimellide duost tuttav Meelis Tomson nendib, et nemad peaksid oma kaaslasega arvatavasti deklareerima kõige rohkem seksmänguasju. Mehe sõnul võiksid ametnikud tegeleda millegi targemaga: «Tehke midagi kasulikku. Midagi, millest inimesed võidaksid ka.»



Jaburat ideed kommenteerib ka Soraineni vandeadvokaat Carri Ginter: «See on hästi halb mõte. Kui info koguneb ühte kohta, tekitab see hästi palju privaatsusriske. Teiseks on see halb mõte, sest inimesed võivad kogemata jätta midagi deklareerimata ja pärast saab neid karistada ning siis tekib arutu hulk kurjategijaid juurde. Euroopa Liidu õiguses on väga vastupidine trend, et privaatsus ja eraelu puutumatus on kõrgele kohale tõstetud kohtu poolt. Usk, et kohus lubaks sellisel registril kaua tegutseda, mul puudub.»



Sellest plaanist ei ole midagi kuulnud näiteks rahandusministeeriumi kantsler Merike Saks ning tema arust on registri loomine pigem kummaline ja ebavajalik.



Pärast loo ilmumist võttis Postimehega ühendust Euroopa Komisjoni esindaja, kes kinnitas, et registri loomise plaani pole ei Euroopa Liidul ega Euroopa Komisjonil. «Õige on see, et komisjon tegi Euroopa Parlamendi tellimusel uuringu ühtse ligipääsu loomise võimalustest rahapesuga seoses asjakohastele registritele, kuid uut andmebaasi sellest tulenevalt ei ole kavas luua,» ütles Euroopa Komisjoni esindaja Elis Paemurd.



Vaata lustakat videot: