Guido Kangur vanemas eas laste saamisest: olin peaaegu leppinud sellega, et mul ei ole lapsi

Vikerrraadio saates «Käbi ei kuku...» käisid külas isa ja tütar Guido ja Anna Aurelia Kangur. «Olin peaaegu leppinud sellega, et ju mul ei ole lapsi, ju minu tee on selline, et mul tuleb ilma lasteta see elu läbi ajada,» sõnas saates Guido Kangur, kes sai isaks 45-aastaselt.