Siin võibki kukalt kratsima jääda, et mida Helme silmas pidas? Kas see oli ülestunnistus või appikarje?

Jaa, tibukesed, raske on nede hinnangute ja paikapanemistega. Kohe meenub, et näiteks Mart Helme on kirjutanud laulu "Laena mulle tükike mõistust" – seda esitas ansambel Fix 1970ndate alguses.

Siin võibki kukalt kratsima jääda, et mida Helme silmas pidas? Kas see oli ülestunnistus, appikarje, soov sooritada kaubanduslik tehing ja maksta laenatud mõistusetükike hiljem intressiga tagasi? See on vastuseta jääv probleem, sest Taat Helme vastas ise küsimusele, et mida ta ülaltoodud viisiubinaga mõtles, täiesti otsekoheselt: "Mina ei mäleta üldse, et ma oleks sellise laulu kirjutanud!"

Kuidas asja süstematiseerida?

Võibolla on lollakatest tõepoolest kergem rääkida siis, kui sa nad nii-öelda ära süstematiseerid? Et lamemaalased lähevad ühte kausta, iidsete tulnukate sõbrad teise, juutide vandenõu igapäevased tunnistajad kolmandasse, vabamüürluse riugastes veendunud neljandasse toimikusse jne?

Ent ka see pole akadeemiliselt eriti pädev, kuna paljud spetsialistid pretendeerivad oma lõputute salateadmiste tõttu paljudesse kaustadesse korraga – ja lihtsalt väga raske oleks leida valdkond, kus nad end koduselt ei tunneks ja millest pikemalt pajatada ei võiks.

Lollid on põnevad

Samas võib kindla peale väita, et Liivi kollektsioneeritud inimlolluse aabitsa peakangelased – lollid inimesed – kujutavad endast äärmiselt põnevat nähtust.

Aegajalt, kui tundub, et kõik on justkui OK ja kuidagi mõistuspärane, tasub mõni neist üles otsida ja teda väheke kuulata või lugeda.

Otsemaid pääseb kergendusohe huulilt: ei, kõik on korras, idikad pole kuhugi kadunud, vaid levitavad oma põhjalikke teadmisi universumist ja kõige sellega kaasnevast siiani ülehelikiirusele läheneval kiirusel ning nutitelefonide võimsuse kasvamisel purustavad selles ka isiklikke rekordeid.