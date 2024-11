Muusik Stig Rästa kolis perega välismaale: lastele on üleminek lihtne, sest enamik õpetajaist oskab eesti keelt

«Hommik Anuga» saates rääkis muusik Stig Rästa , kuidas nad perega selle aasta kevadel Stockholmi kolisid. «Sellega on selline lugu, et 2016. aastal oli Eurovisioon Stockholmis,» meenutab Stig aega, mil tema abikaasa Karina esimest last ootas.

«Meid kutsuti Eesti kooli külla, mis asus Stockholmi vanalinnas. Läksime sinna ekskursioonile, suhtlesime kohalikega, ja see oli kuidagi nii äge... Mõtlesin endamisi, et nii tore oleks, kui oma lapsed siin käiksid,» meenutab muusik ja lisab, et see mõte ununes tal kuueks kuni seitsmeks aastaks.