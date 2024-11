VIDEO Inga Lunge oma vanaemast: tahaksin anda tema omadusi edasi ka oma tütrele

«Ma arvan, et lapsed ei õpi mitte läbi meie sõnade, vaid selle, kuidas me käitume ja mida teeme. Ja see suunab mind rohkem mõtlema ja väärtustama iseennast. Ma loodan, et mu tütar õpib läbi selle, mida ta minu pealt näeb,» sõnas Inga Lunge, kellele enesehoidmist õpetas väga palju tema vanaema.