KLIPP Esmaspäeval «Kuuuurijas»: Järva vald teeb Aravete krossirajale kulukaid ettekirjutusi, haldaja kahtlustab seost Rail Balticuga

Tuljo usub, et valla tegelik eesmärk võib olla maa võõrandamine ning selle kasutamine Rail Balticu või muude arendusprojektide jaoks. «Ütlesin, et ainult öelge hind, et ostan maa ära. Sain vastuseks, et see pole müügis,» märgib ta. Mees arvab, et tõelised motiivid peituvad maa-ala väärtuses. «Järva vallas on järjest tekkinud karjääritaotlusi. Siit saab kruusa, kõike saab ju veel võtta – siin materjali oleks – Rail Balticule oleks see ideaalne,» kahtlustab ta.