Varesed on midagi enamat kui lihtsalt puulatvadest kisavad mustade sulgedega figuurid. Nad on mälu ja pahameele meistrid ning nende kognitiivsed võimed ületavad meie ootusi.

Kuigi imetleme neid linde sageli nende ilusa sulestiku ja huvitava kraaksumise pärast, on nende käitumises sügavam kiht, mis jääb märkamata, kirjutab Earth.com .

Varesed on intelligentsemad, kui enamik inimesi mõistab, eriti kui on vaja teha kindlaks neid, kes on neile ohuks.