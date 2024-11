OLED NÕUS? Nende tähemärkide esindajad lähevad suurema tõenäosusega endise kallima juurde tagasi

Inimesed ei ole täiuslikud ning teevad aeg-ajalt ebakindlusest, teadmatusest või hirmust vigu, mis võivad neile suhte maksma minna. Aga kui hiljem avastatakse, et armastus selle inimese vastu on siiski suur ja soovitakse olla temaga koos, siis milline on tõenäosus, et ta tuleb tagasi? Tegelikult sõltub see sünnikaardis ja inimeses väga paljudest erinevatest asjaoludest, aga vaatame, milliste tähemärkide mõju seda soodustab.