EI JÄTA KÜLMAKS Priidu Heinroos kommenteerib Kerdo Mölderi uut suhet: hea teada, et olen ravim p*denduse vastu

Reedel, 22. novembril avaldas Õhtuleht loo Kerdo Möldrist. Nimelt käis mees erisaates «Elektritool», kus pidi vastama erinevatele põletavatele küsimustele. TikTokis ringleb saatelõigust video, kus Mölder vihjab sellele, et ekspeika Priidu Heinroos oli tema elus nii suur viga, et hakkas seetõttu heteroks.

«Kümme aastat õnnetust! Võib-olla Priidu oligi märk, et ei tasu p*de olla,» sõnas ta. Mehe väljaöeldu ei jäta Heinroosi aga külmaks.