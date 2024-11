ÜLEMAAILMSELT TUNTUD «Nende jõuluturg on üks maailma parimaid!» CNN kutsub inimesi üles Eestit külastama

Novembrikuu alguses kirjutati CNNi portaalis, kus on maailma kõige moodsamad ja vahvamad jõuluturud ning toodi välja, et üks paremaid jõuluturge on just Eestis.



«Eesti pealinnas Tallinnas on iga-aastane üks moodsamaid Euroopa jõuluturge,» kirjutab CNN.



«See asub Tallinna Raekoja platsil ja on täis erinevaid majakesi, kus müüakse traditsioonilist Eesti sööki, käsitööleiba ning käsitööd. Meelelahutuseks on pandud karussellid ja kohapeale on tulnud jõuluvana põhjapõtradega. Loomulikult ei puudu ka traditsiooniline jõulupuu. Külastajaid lõbustavad laulukoorid ning tantsijad,» seisab artiklis.