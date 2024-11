VIDEO «Ta on väga intensiivne ja täiesti hullumeelne!» Lähedased räägivad ausalt välja, mida arvavad Silvia Ilvesest

Vaticani oli tulnud Silvia Ilvest õnnitlema mitukümmend inimest. Püüdsime kõige lähedasemad kinni, et uurida, mida on neil öelda hulljulge muusiku kohta.

Filmirežissöör Urmas Eero Liiv, kes valmistab parasjagu Ilvesest uut erisaadet, sõnab, et Ilves on nagu vulkaan: «Tuline, tuline ja veelkord tuline. Temaga elu, suhtlemine ja töö tegemine on nagu vulkaani otsas istumine. Alati võib sealt midagi nii pursata, et pritsmed võivad viia lähedal oleva inimese minema.»