FOTOD Perega 14 tundi Prantsumaa maanteel lumevangis olnud Enno: nii toit kui kütus on otsakorral

«Meil oli eesmärk jõuda Prantsusmaal ühte hotelli, mis meil oli broneeritud, kuid sinna me kuidagi ei jõudnud. Mootor on terve öö töötanud, et me ära ei külmuks...,» räägib Põlvamaalt pärit Enno, kes on praeguseks hetkeks perega lumevangis olnud 14 tundi.