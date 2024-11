LEITUD Tartus kaduma läinud lumivalge kass jõudis tagasi koju: sülle võtsin, siis oli küll tunda, et nii kerge...

Tartu lähistel maapiirkonnas elav pere tuli 12. novembril oma kassiga Mõisavahe tänaval asuvasse väikeloomakliinikusse. Kliinikust tulles aga pääses kass puurist välja. Pereliikmed otsisid oma lemmikut kliiniku piirkonnast iga päev ja olid juba lootust kaotamas. «Vihjeid on tulnud. Oleme mitmeid kordi maalt linna sõitnud, kuid siiamaani asjata,» rääkis kassi omanik möödunud nädala reedel. «Lapsed käisid just Mõisavahe 14 juures, sest tuli kiri, et kass seal rõdu all, aga ei olnud,» ütles ta.

Momo Foto: Erakogu

«Momo on üleni valge, kuid tema seljal on üksik must laik. Oleme otsinud pereliikmetega iga päev. Päeval ja õhtul, kui linn vaikne,» ütles pereema Reet.

Kuigi pereliikmetel endil suurtest pingutustest hoolimata kassi üles leida ei õnnestunud, leidsid kassi teise pere väikelapsed. «Ühe mehe väikesed lapsed olid Momot näinud ja öelnud isale, et vaata, kui ilus kass. Võtame endale. Mees oli kassi ära tundnud selle musta laigu järgi seljal,» räägib Reet Elu24-le.

Momo Foto: Erakogu

«Mees otsis tükk aega ühismeedias olevat otsingukuulutust ja lõpuks leidis selle üles. Istus kassiga niikaua kortermaja trepikojas ja ootas, kuni me maalt linna jõuame. Ja täitsa oligi meie Momo. Ikka ilus valge, täiesti terve. Välimuselt ei saanudki aru, et oleks peaaegu kaks nädalat nälginud. Sülle võtsin, siis oli küll tunda, et nii kerge,» ütleb omanik.

Momo jõudis tagasi koju. Foto: Erakogu