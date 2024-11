KAS OLED NÄINUD? Tartus Mõisavahes läks kaduma lumivalge kass, keda pereliikmed meeleheitlikult otsivad

Tartu lähistel maapiirkonnas elav pere tuli 12. novembril oma kassiga Mõisavahe tänaval asuvasse väikeloomakliinikusse. Kliinikust tulles aga pääses kass puurist välja. Nüüd on pere üle nädala aja iga päev aktiivselt kliiniku piirkonnast kassi otsinud, kuid tulutult. «Vihjeid on tulnud. Oleme mitmeid kordi maalt linna sõitnud, kuid siiamaani asjata,» räägib kassi omanik. «Lapsed käisid just Mõisavahe 14 juures, sest tuli kiri, et kass seal rõdu all, aga ei olnud,» ütleb ta.