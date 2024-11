Neljapäeval, 21. novembril esitles tšellokuninganna Silvia Ilves kaua küpsenud elulooraamatut. Püüdsime kiire elutempoga kaunitari kinni, et uurida millistest seikadest köide täpsemalt räägib. Mis on saanud kosilasest Kristost ja milline erisaade on temast valmimas, vaata juba täispikast videointervjuust!

«Raamatut lugedes on nii mõnigi nutma puhkenud,» kirjeldab muusik teose tagasisidet lähedastelt.