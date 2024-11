«Olen soovinud, et raamat avaks mu olemuse. Miks ma olen see, kes olen praegu,» rääkis nelja lapse ema tšellist Silvia Ilves mõni aeg tagasi.

Septembri alguses tuli ilmsiks, et peagi on ilmavalgust nägemas Silvia Ilvese elulooraamat. «Jah, see on tõsi! Lõime käed kokku pool aastat tagasi võimsalt kihvti Jesperiga – tema kirjastuse kaudu sünnib 21. novembriks 2024 mu esimene raamat! Elulooline raamat!» õhkas tšellist ühismeedias.