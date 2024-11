GALERII Epp Kärsiniga Kanal 2 saadet väisav Kristjan Jõekalda: õhtul abikaasa näeb, mida ma oskan

Kolme lapse vanemad ja abikaasad Sander ja Sandra Luhtoja meenutavad oma esimest kohtumist, mis leidis aset üle kümne aasta tagasi ühise tuttava vahendusel. «Sealt see alguse sai, rahule ta mind ei jätnud – siin ma nüüd täna temaga olen,» naerab Sandra.

Nende vastased Riho Laar ja Siret Letlane tutvusid 2008. aastal tollal populaarsel suhtlusplatvormil Rate.ee. «See oli aasta 2008 – väljavalitud olime,» muheleb Siret. Tänaseks on ka neil kolm last, kes kõik saates stuudiopublikuna kaasa elavad.

Staarilahing Epp Kärsini ja Kristjan Jõekaldaga

Siretile ja Rihole tuleb tänases saates appi naudingute koolitaja Epp Kärsin . «Epp on samamoodi õpetaja nagu mina – kuigi mina õpetan lapsi, siis tema täiskasvanuid,» põhjendab Siret enda ja Riho valikut.

Sandra ja Sandri tiimiga liitub telemees Kristjan Jõekalda, kes tunnistab, et Epp jõudis ka talle juba kaadriväliselt mitmeid õpetussõnu jagada: «Istusime tükk aega grimmiruumis, sain väga palju targemaks – õhtul abikaasa näeb, mida ma oskan!» muheleb Jõekalda. «Kristjan on ehe inimene, selline ladna vend!» selgitab Sandra, miks nad otsustasid just tema oma meeskonda kutsuda.