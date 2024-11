Tallinna jõuluturg Raekoja platsil kutsub jõulumuinasjutust osa saama!

Nii nagu ikka, on Tallinna jõuluturul suur valik jõulu- ja verivorste, jõulupraade, hapukapsast ja erinevaid kartuleid, ning viimaste aastate lemmikuid – tallekotlette ja põdravorsti. Gurmaanidele on ka uusi põnevaid roogasid: madalküpsetatud pardi-confit, veise-vürtsgrill, hirve-sibulagrill, suitsu-seakael, ciabatta rakletiga ja palju muud.

Soomlased täiendavad seda omalt poolt kuuma šokolaadiga, millele annavad särtsu Bailey's ja piparmünt, ja soomepärase glögiga, mida on nii alkoholiga kui ka ilma. Ka glögide nimekiri on aasta-aastalt täienenud üllatavate maitsekooslustega, nagu jõhvika-kirsiglögi, limoncello-glögi, Setomaa mahe vaarika-mustsõstraglögi, astelpaju-mandariinipunš jpm. Võib kindlalt öelda, et Tallinna jõuluturg on Euroopa kõige rikkalikuma glögivalikuga jõuluturg!