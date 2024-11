«Tunnen end lõpuks turvaliselt!» Depressiooni all kannatanud Selena Gomez andis harukordse intervjuu

Näitleja ja laulja Gomez on pidanud läbima elus raske tee, et jõuda kohta, kus ta nüüd on. Naine on aastaid avalikult rääkinud, kuidas ta kannatas kehva vaimse tervise tõttu. Lisaks keerulisele suhtele popstaar Justin Bieberiga diagnoositi tal luupus, mistõttu vajas ta neerusiirdamist.



Luupus on autoimmuunne haigus, mis põhjustab põletikku, valu ja kahjustab erinevaid kehapiirkondi. Kui tavaliselt peaks imuunsüsteem võitlema viiruste, bakterite ja pisikutega, siis luupuse puhul läheb immuunsüsteemiga midagi valesti. Autoimmuunsuse puhul ei tee immuunsussüsteem vahet väliste sissetungijate ja keha enda kudede vahel. Selle tulemusel loob immuunsussüsteem antikehad, mis ründavad ja hävitavad keha enda tervet kudet, kirjutas aastaid tagasi Postimees.