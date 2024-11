«Ta pettis mind mitmete naiste ja meestega!» Euroopa tugevaim rammumees sattus suhteskandaali

Sportlase abikaasa ja üheksakuuse lapse ema Kushi Stoltman süüdistas jõutõstjat Instagrami postituses truudusetuses, märkides, et mees pettis nende abielu jooksul teda mitmete naiste ja meestega, vahendab New York Post .

Oma sotsiaalmeedias tehtud avalduses väitis 31-aastane sisulooja Kushi, et Stoltmanil oli suhe naisjõutõstjaga. Seda sel ajal, mil Kushil endal oli käsil kunstliku viljastamise teekond. Kushi sünnitas poja tänavu jaanuaris ning on avameelselt tunnistanud, et paar proovis aastaid last saada.