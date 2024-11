See rabav satelliidipilt näitab Uus-Meremaa püha vulkaani lumega kaetud tippu, mis on näha läbi ringikujulise metsa, mis sisaldab tuhandeid kõverdunud puid, teatab Live Science .

Taranaki mägi, mille Briti maadeavastaja James Cook nimetas 18. sajandil algselt Egmonti mäeks, on aktiivne kihtvulkaan, mis asub Uus-Meremaa põhjasaare läänerannikul. See on umbes 2518 meetrit üle merepinna, mis teeb sellest riigi kõrguselt teise tipu Ruapehu vulkaani järel, mille kõrgus on 2797 meetrit ja mida on näha Doomi mäena «Sõrmuste isanda» filmides.