Päike on tulemärgis ning Pluuto õhumärgis – see kooslus on äärmiselt lennukas, kuna õhk toidab tuld. Kriitiline alguskraad aga soosib uhiuusi algusi, mis tähendab mõnikord hulljulgelt tundamtusse astumist ja ka komistamist. See väekas kombinatsioon annab suure tõuke, et teha midagi, mida seni ei juletud või jaksatud.