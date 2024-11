Labaste väljaütlemistega Karl Reispassist artikli kirjutanud ajakirjanik sattus sõimulaviini alla. Advokaat: kohtusse pöördumise alus on olemas

Oma otseülekandes heitis Reispass ka ajakirjanikule ette, et tema vastulauset ei küsitud.

«Soovisin, et ta kirjutaks oma vastulause, et see oleks tema enda sõnadega mustvalgelt kirjas. Samuti ma eeldan, et kui inimene ei vasta talle kirjutatud sõnumitele, vaid helistab kell kümme õhtul TikToki ülekande ajal ajakirjanikele, siis tundub, et tegemist ei ole sooviga anda endapoolne kommentaar täies mahus,» sõnab kolmapäeval Natalja Zjuzkova.

«Nagu sai loos ka mainitud, siis asjaga tegeleb politsei. Loodan siiralt, et tegemist on lihtsalt tähelepanuvajadusega ning ta ei vii ellu enda väljaütlemisi. Nalja võib teha, aga igal asjal on piir. Mismoodi Karl Reispass ning tema jälgijad mind laimasid, see mulle liiga ei tee, sellega tegeleb täna advokaat. Oluline on, et sellised naljad lõppeksid.»

Advokaadibüroo Triniti vandeadvokaat Maarja Pild-Freiberg sõnab, et sõim ja rõvetsemine ei ole aktsepteeritav ei ajakirjanike ega ka kellegi teise vastu suunatuna.