«Uus rahvuslik lennufirma – Kilplaste Õhk.» Nordica suur uudis pakub sotsiaalmeedias palju nalja

Teisipäeval kirjutas Eesti Ekspress, et riiklik lennufirma Nordica edastab kolmapäeval olulise uudise.

Juba uudis suurest teadaandest pani mitmed X-i kasutajad naljatlema, et tegu on ehk palju positiivsema uudisega kui eeldatav pankrot. Näiteks oleks olnud suur uudis see, et Nordica hakkab korraldama kosmoselende.

Miski suur uudis Nordicaga seoses pidi tulema. Kas tõesti avavad 20 uut liini? Sest see, et kõik on perses ja kuskile ei lenda enam, see poleks suur uudis. — Marti Soosaar (@MartiSoosaar) November 19, 2024

«Muudavad nime, nüüd on selleks Southica,» spekuleeris üks. Teine lisas: «Pankrotist ei tule juttugi. Nordica hakkab SpaceX Starshipile konkurentsi pakkuma ja korraldama kosmoselende.» Kolmas aga arvas, et nn suur uudis on see, et Nordica avab otselennud New Yorki, LAsse, Tokyosse ja Sydneysse.

Minu bet on, et Nordica suur uudis on, et avavad otselennud New Yorki, LA-sse, Tokyosse ja Sydneysse — invaliid (@ongikogumuusika) November 19, 2024

Siiski sai kolmapäeva hommikul teatavaks see, mida paljud eeldasid: Nordica kuulutab välja pankroti. Kui spekulatsioonid suure uudise kohta on nüüdseks end ammendanud, siis nüüd püüavad mitmed sotsiaalmeedia kasutajad üldse meenutada, kas nad kunagi Nordicaga lennanud on.

Ja ei suudagi meenutada, kas õnnestus Nordicaga lennata või mitte 🤷 — Indrek Elhi 🇪🇪 (@IndrekElhi) November 19, 2024