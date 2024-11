PÄEVAHOROSKOOP 20. november: Lõvil sujub rahaasjade planeerimine, Kaljukits soovib tarkade inimestega mõtteid jagada

Päev sobib vaimse töö tegemiseks. Suudad süveneda ja detaile märgata. Sul on lihtne taluda seda, kui pead teiste ideedest juhinduma.

Kui pereliikmetega on pingeid, siis on aeg ärritavad teemad kõne alla võtta. Tee seda ääri-veeri, hoidu kellegi tundeid riivamast.

Rahaasjade planeerimine sujub. Otsi võimalusi. Kiiremini avanevad need siis, kui õiged inimesed üles otsid ja nendega räägid.

Võimalusi tundub palju olevat ning sind valdab kiusatus neist kinni haarata. On mõningane oht end killustada, sest valida on raske.

Tunned end pisut ebakindlalt. Sulle võib tunduda, et kui liiga palju infot avaldad, siis võib teistel olla võimalus sind ära kasutada.

Mõistlik on probleemsetel teemadel sõpradega rääkida. Kui mõtted valjul häälel sõnadesse paned, saad ka ise neist täpsemalt aru.

Kõigil meil on nii-öelda pimedaid nurki – on tundeid, mida me endale tunnistada ei taha. Sul oleks aeg neid ausalt käsitleda.