Merilin Mälk avameelselt ahistamisest: minuga juhtus midagi, mis juhtub kahjuks väga paljudega

Lauljatar Merilin Mälk (23) ütleb, et tal oli küll kõhklusi alloleva loo avalikustamise osas, kuid ta otsustas seda siiski teha. «Ma teen seda ainult sellel põhjusel, et naisi julgustada enda eest seisma,» ütleb ta oma Instagrami postituses.

«Otse ja ausalt. Töösuhe pea 50-aastase mehega, kuid olude sunnil ühes hotellitoas. Kas sellel võib olla tagajärgi? Kahjuks oli... Minu privaatruumi kasutati ära ja ma olin sunnitud mitu korda selle mehe käsi eemale lükkama,» ütleb Mälk. «Minu jaoks oli see täiesti vastuvõetamatu. Tardusin täielikult,» meenutab ta. «Seksuaalne ahistamine, ärakasutamine – ma ei leia paremat nimetust sellele, mis minuga juhtus. Aga see juhtus!»

Mälk tunnistab, et juhtunu jättis jälje tema vaimsele tervisele. «Ma pole näiteks väga mõistnud, miks ei juleta sellistest asjadest rääkima minna. Tean nüüd, mis tunne on valehäbi, oma emotsioone ja traumat alla suruda,» ütleb ta ja lisab, et tema ei kavatse vaikida.

«Nendest asjadest tuleb rääkida,» julgustab ta kõiki, kes on ahistamisega kokku puutunud. «Liiga palju on olukordi, kus sellised inimesed meie ümber lihtsalt puhta nahaga pääsevad,» ütleb ta ja lisab, et teine pool ei pruugigi aru saada, et midagi valesti teeb, kuid see ei tee tema süüd väiksemaks.