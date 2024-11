UNISTUS TÄITUB Laulja Stefan avab oma restorani: siin hakkavad toimuma ka kontserdid

ETV saates «Ringvaade» rääkis Stefan oma peagi avatavast toidukohast, mille tegemine on talle pakkunud palju elevust, aga ka omajagu pinget.

«Tegelikult ma juba 16- või 17-aastaselt mõtlesin sellele,» avaldab laulja lisades, et käis noorena oma isal kohvikus abis ning õppis juba varakult selgeks šašlõkitegemise kunsti. «Lapsest peale olen isa-ema kõrval köögis olnud,» tunnistab Stefan. «Mingi hetk isa usaldas vardad kätte, et liha saaks ka teha. Olin vist 6-aastane, kui sain šašlõkki teha esimest korda,» meenutab ta. Küsimusele, kas Stefani paari päeva pärast avatav kohvik hakkab tema isale konkurentsi pakkuma, vastab ta, et tema isal pole konkurenti. Stefani šašlõkimeistrist isa peab juba aastaid Viljandis söögikohta.