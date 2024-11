19. novembril kell 22.41 siseneb Pluuto lõplikult Veevalaja tähemärki, et jääda sinna kuni 2043. aastani. Üleminekuline periood on kestnud juba alates 23. märtsist 2023, mil Pluuto on paar korda juba pistnud varvast uutmoodi Veevalajasse, kuid tagurdanud siis traditsioonilisse Kaljukitse veel vana teekonda lõpetama.