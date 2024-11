PLUUTO VEEVALAJAS Mida toob uus ajajärk maailmale ja sinu tähemärgile?

Umbes 7000 e.m.a Göbleki Tepe aga hüljati, kuid mitte ainult – see kaevati kinni, kuni taasavastamisi 20. sajandil. Ilmselt just selles suunas on ees veel palju hämmastavaid avastusi, mis näitavad meile, kui vähe oleme inimkonna ajaloost tegelikult teadnud ja kui ekslikke järeldusi teinud.

Pluuto Veevalajas teeb võimalikuks, et seni jäigad teooriad, maailmapildid, aga ka jõustruktuurid võivad hakata ka muutuma. On väga tõenäoline, et midagi, mida on peetud ilmselgeks ja iseenesest mõistetavaks, osutub ebatõeseks.

Kõige olulisem on siiski see

Kuigi mõned väljavaated Pluuto liikumisele Veevalajas võivad paista hirmutavad, on need vaid üks pool tervikust. Tuleb pidada meeles, mis on selle perioodi tõeline eesmärk – iga inimese tähtsustamine, sõltumata tema taustast, staatusest või mistahes määratlusest. Mida kiiremini inimesed sellest aru saavad, seda vähem on vaja kannatada, et seda mõistma hakata.

See aeg kutsub meid looma gruppe ja ühendusi, kus mitte keegi ei ole järgija, vaid kõik on juhid ning juhinduvad iseenda sisemisest juhatusest ja äratundmisest. On aeg, et kõik jõuaksid oma individuaalsuse tõelise tuumani, sest seal on peidus neile ainuomased anded, oskused ja võimed, mis teevad nad asendamatuks.