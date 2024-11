Kas Vana-Egiptuse rituaalid olid psühhedeelsed? Salapärane kruus annab vastuse

Teadlased tegid leiule, mis esialgselt dateeriti teise sajandisse eKr, põhjaliku keemilise analüüsi, leides, et see sisaldab jälgi mitmesugustest põnevatest koostisosadest. Need viitavad «keerulisele vedelale segule», mis sisaldab psühhoaktiivseid ja meditsiinilisi ühendeid, kääritatud vedelikku, inimveri ja muid kehaeritisi, samuti erinevaid maitseaineid, teatab Newsweek.