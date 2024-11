KUKALT KRATSIMA PANEVAD FOTOD Kim Kardashian näitas sotsiaalmeedias uut hirmkallist sõpra

Kim Kardashian on läbi aegade üks edukamaid naisi, kes on välja öelnud, et armastab end üle kõige ning ta ei löö millegi ees risti ette, mis puudutab teda ja tema soove.



Miljardärist ärinaine postitas 18. novembril enda 400 miljoni jälgijaga Instagrami kontole video uuest metallsõbrast.