VIDEO Prantslanna Gisèle Pelicot' vägistamisprotsess võttis uue pöörde: lapsed kahtlustavad, et isa võis vägistada veel teisi pereliikmeid

Abielupaari vanem poeg, 50-aastane David Pelicot’ ütles 18. novembril Avignoni kohtus, et ta usub oma õde, 45-aastast Caroline Darianit, kelle sõnul uimastas isa ka teda ja vägistas. Sellele viitavad eelkõige isa arvutist leitud fotod, millel on tütart näha magamas võõras aluspesus, mis ei ole tema oma, teatab The Guardian.