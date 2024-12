ELU25 Juku-Kalle Raid: miks meist ei saanud maailma enimtuntud kaubamärki Coca-Colat?

Saate Tegelikkuse KesKus võtted: Juku-Kalle Raid ja Kivisildnik Foto: Ülo Josing

Perbüroos lükati meile aga nina alla ankeet, kuhu pidi kirjutama, et miks kaks normaalset (?) eesti meest endale Coca-Colat nimeks soovivad. Kivisildnik kirjutas, et ta on oma eesnime Sven tõttu juba lapsest saati kannatanud, kõik muudkui peksavad ja narrivad – isegi rahvusringhäälingu intelligendid. Ja et tal on kõrini. Coca-Cola aga tagaks nimena turvatunde.

Mina jälle pajatasin, et olen kuulnud, kuidas Coca-Cola on inimesele hirmsasti kahjulik ning võtan nime puhtalt rahvaharioduslikel eesmärkidel. Et kui jood liiga palju Coca-Colat, saab sinust samasugune nagu see Juku-Kalle.

Avaldus võeti kenasti menetlusse, valmistasime ennast mentaalselt juba passivahetuseks ette.

Siis aga muudeti ära nimeseadus ja meie kaunil kavatsusel oli kriips peal. Muidu kirjutaksin seda lugu Coca-Cola Raidina.

Õpetuse iva seisneb aga selles, et ajastus on väga tähtis, häid mõtteid ei maksa maha magada, vaid proovida kohe ära realiseerida. See kehtib ka meie armsa Eesti kohta. Nii et – edukamat uut aastat!

KIVISILDNIK: Pöördudes homoseksuaalsete ja feministlike lugejate poole, kes ei saa aru muust kui süstlaõnnest ja kliimakatastroofist, on väga raske mõne sõnaga selgitada, miks ma nii hea kirjanik, nii populaarne teletöötaja ja mitmekordne maailmameister olen. Toon ühe konkreetse näite, mis aitab ehk tegelikkuses orienteeruda. Näide järgmine, sai kunagi tehtud lehte KesKus – see ilmub Juku-Kalle juhtimise all siiani – ja lehe TV versiooni ETVs, küllap oli menuka projekti nimi Tegelikkuse Keskus, kuidagi nii. Olime Juku-Kallega Vene poliitikute, Iraagi sõja vastu ja pilkasime kubemekunstnikke. Üldse igasugused töllakad said korralikult kütet alla. Oli ka huvitavaid ideid - see et võtta endale nimeks, eesnimeks muidugi, narkokaubandusest väljakasvanud karastusjoogi Coca-Cola kaubamärk. Juku räägib, kuidas see kõik oli, väga naljakas tundub, aga midagi ei mäleta, peaaegu mitte midagi. Nime vahetamise kontorit mäletan uduselt, mingid türblid olid seaduse ära rüvetanud, inimestelt kõik vabadused ära võtnud ja meid visati sisuliselt välja. Coca-Cola kontorit jälle üldse ei mäleta. Sealt ei olevat välja visatud. Oli geniaalne projekt, ikka täiega toksiline. Aga jah, Juke mäletab paremini, temalt küsite, kui midagi jääb arusaamatuks. Nüüd tuleb loo moraal, Navitrollast tegime Jeesusburgeri, naelutasime kunstniku korralikult kahe risti vahele, panime pähe salatilehe ja korralikult ketšupit muidugi ka. Jälle tase, kui teed selliseid häid asju ja palju ja kogu aeg ja muud ei teegi, siis oledki kõva tegija. Asi on surematus hinges, mälu ei ole nii oluline – lugesin just Piiblit, seda kohta, kus Saulus paneb Damaskuse poole ja mingi afrokastraat ristitakse Palestiina tühermaal ära ja laserkiir lastakse taevast alla ja see teeb Sauluse silmist puhta pimedaks. Väga tuttav tuleb see kõik ette, aga täpselt ikka ei mäleta. Aga kuskilt sealt see tuleb – surematu hing ja tase ja kohe läheb kõik pimedaks ka. Lõpp.