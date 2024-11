KORTERI HINNAGA Villem Ormissoni haruldane töö leidis oksjonil uue omaniku

Pealinnas asuv Vernissage'i kunstigalerii kirjutab oma Facebooki lehel, et tänaseks on üliedukalt selja taga nende tänavuse sügisoksjoni teine päev.

«Meil on suur rõõm ja au anda teada, et Villem Ormissoni haruldane töö «Pimeda mehe portree» leidis oksjonil uue omaniku, müügihinnaga 195 000 eurot,» lisab kunstigalerii.

«See on meie galerii absoluutne hinnarekord ja siiani ka käesoleva aasta kalleim oksjonil müüdud teos, aga kõik oksjonid pole veel aset leidnud. Kõikide Eesti kunsti müügirekordite reas asetub Villem Ormissoni “Pimeda mehe portree” aga kuuendale kohale, seda hinda on suutnud siiani ületada vaid Konrad Mägi teosed. Üks meie kunstigurmaan on saanud oma kogusse väga väärtusliku pärli,» kommenteeris edukat oksjonit galerii juhataja Kristiina Radevall.