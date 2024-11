MISKI EI MÕJU Kurikuulus Eneke Roots jätkab keeldudest hoolimata Katrin Lusti ahistamist. Advokaadid: kellelgi pole sellist talumiskohustust

«Katrin Lust, ma olen nii kurb! Ma lähen praegu sinu matusele,» postitas «Kuuuurija» saatest libajuristina tuntud Eneke Roots taas klipi oma Tiktoki kontole, jätkates keeldudest hoolimata saatejuht Katrin Lusti ahistamist. Katrin Lusti esindajad, vandeadvokaadid Maarja Pild-Freiberg ja Karmen Turk märkisid, et Eneke Rootsu osas on praeguseks käimas arvukalt menetlusi ning kõigi nende eesmärk on üks – saada piir Katrin Lusti tänaseks igapäevaseks saanud küberkiusamisele.