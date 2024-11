FOTO Beatrice väisas uue kallimaga moepidu

Õhtulehele kinnitas Beatrice, et Tallinnast pärit ettevõtja Rünno Mathieseni näol on tegemist tema elukaaslasega.

Mai alguses kirjutasime, et endine modell Beatrice Fenice lahutas kuuenda abielu.

«Elan eraldi oktoobrikuust, sest nii on mugavam kõigile, saan oma lapsi ja sõbrannasid vastu võtta ja tööl jala käia,» rääkis Beatrice toona Kroonikale, et tema abielu Laur Lajaga, on lõppenud.