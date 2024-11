Tallinlanna soovis oma pisikese tütrega minna vaatama «Pähklipureja» balletti. Kuna Rahvusooperis Estonia on kõik detsembrikuised «Pähklipureja» etendused välja müüdud, rõõmustas ta, kui nägi, et Alexela kontserdimajas 20. detsembri õhtul toimuvale «Pähklipureja» etendusele on veel pileteid saada. Naine valis kaks piletit neljandasse ritta. «Kohtade valikut eriti polnud enam, ainult kuhugi tagaritta oleks saanud, aga olen koos 2,5-aastase lapsega ja seega ei tulnud tagumised read kõne allagi,» räägib ta Elu24 toimetusele.