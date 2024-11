ELU25 Juku-Kalle Raid: "Kui mõisa herra sõna ja nõu ei kuulama, siis võite jälle vitsad ja mahalastud saada!"

Pärast kriitikalaviini Saksa kantsleri Olaf Scholzi aadressil, neelas viimane justkui pool vestlust Putiniga alla ning kinnitas vilkalt pühapäeval oma riigi toetust Ukrainale ning rõhutas, et ühtegi otsust sõja lõpetamise asjus ei tehta ilma Kiievita. Jajah.

Saksa-Vene "mitmekesised" suhted

Saksa-Vene suhted on olnud läbi ajaloo olnud päris "mitmekesised" – kui pehmelt väljenduda. Lähiajaloost meenutame Schröderit, kes käitus sõna otseses mõttes justkui Putini käpik, ent ka varem on Saksa võimud varmad olnud Euroopat jagama.

Kõigepealt muidugi 1939. aasta, mil hitlerlik Saksamaa ründas Poolat ühelt ja stalinistlik Venemaa teiselt poolelt. Sealjuures ei eksisteerinud ametlikult ju mingit Molotov-Ribbntropi koosistumist, Venemaa ajakirjandus nimetas (keset oma rünnakut poolale) koguni Saksa-Poola sõjaks. Nüüd me muidugi teame, et see oli Teise maailmasõja algus.