VIDEO JA GALERII UISUVÄLJAKU AVAMISELT «Olime ise ka üllatunud kui palju rahvast täna kohale tuli!»

Tallinnas on kokku neli uisuparki, mida Silver Uustalu aitab vedada. «Vanalinna oma on kindlasti kõige populaarsem neist, aga Nõmme Gümnaasiumi juures olev uisuväljak on samuti väga popp just tänu aktiivsele Nõmme kogukonnale. Lisaks toimuvad seal kooli kehalise kasvatuse tunnid ja meil on väga hea meel, et lastele uisutamine meeldib ja nad saavad värskes õhus olla!» selgitab Uustalu, kelle sõnul on tegelikult üha raskem noori õue meelitada. Lisaks vanalinna ja Nõmme uisupargile haldavad nad uisuväljakuid ka Lasnamäel ja Mustamäel Männipargis.