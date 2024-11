ELU25 Aarne Seppel: kas hea riik võiks meie lapsed päästa kurja nutiseadme eest?

Miks on nii, et läbi ajaloo on kiputud hoomamatuid asju esimese hooga ära keelama, selmet püüda üht või teist nähtust mõista? Kusjuures keelajad on sageli võhikud, kes suruvad oma tahet peale jõuga ja püüavad seejuures veenda nii ennast kui teisi, et käsud ja keelud on kõigi hüvanguks.

Kas hea riik reguleeriks halba nutitelot?

Viimane keelamiskihk on jõudnud koolidesse, mis peaksid ideaalses maailmas olema mobiilivabad alad. Ja kuigi avalikult räägitakse üldiste reeglite kehtestamisest, jätab see siiski keelustamise mulje. Kusjuures argumendid, millele nii eksperdid kui paljud lapsevanemad toetuvad, on ju head ja õilsad. Täpselt sama head ja õilsad nagu need, millest räägitakse suhkrumaksu, alkoholi- ja tubakapoliitika puhul. Kõik ikka selle nimel, et kaitsta Eesti ühiskonda – eriti neid noorimaid ühiskonnaliikmeid – kurja eest.

Lisaks on teadlased tuvastanud, et eelkooliealiste laste kõne võib nutiseadmete liigse kasutamise korral jääda palju vaesemaks.