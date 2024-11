ESMASPÄEVAL «KUUUURIJAS» Valga mees süüdistab politseid alusetus kinnipidamises ja liigses jõukasutuses

2022. aasta 18. veebruaril oli Sven koos sõpradega teel koju Valka, kui üheskoos käidi Otepääl toimunud saunamaratonil. Mehe sõnul sõitis nende autole äkitselt ette kaks musta politseibussi, mille vilkurid sundisid nad peatuma. Sveni sõnul hüppasid bussidest välja maskides ja relvastatud eriüksuslased, kes ei tutvustanud ennast ega selgitanud oma tegevuse põhjust.

Esimesena kutsuti autost välja juht, kes pandi puhuma. Sven, kes istus tagaistmel hommikumantlis ja märgade riietega, kutsuti samuti autost välja. Politsei põhjendas oma tegevust sellega, et sõiduk tuleb läbi otsida. Sven väidab, et eriüksuslased sundisid teda vägivaldselt bussist väljuma. Mees ütles, et tal on külm ning jääb oma autosse, mispeale haarasid korrakaitsjad temast kinni ja hakkasid bussi poole vedama.

Intsident päädis Sveni väitel kraavis, kus tema pea suruti vastu lund ja jääd. Ta väidab, et talle avaldati kaelale survet, mis põhjustas veritsusi ning mille tõttu ta kaotas hetkeks teadvuse. Politsei ametliku versiooni kohaselt oli Sven tol õhtul iseendale ohtlik ning väidetavalt jooksis ta sõiduteele ja vehkis kätega.

Pärast kinnipidamist viidi ta Valga politseijaoskonda, kus ta viibis märgades riietes arestikambris kuni hommikuni. Kell kaks öösel üritati talle teha alkoholitesti, millest ta keeldus. Sveni sõnul ei selgitatud talle kinnipidamise põhjust ja ka tema sõpradele ei antud teavet tema asukoha või kinnipidamise põhjuste kohta.

Juhtumiga seotud politsei salvestised – sealhulgas rinnakaamera ja patrullauto pardakaamera materjalid on politsei kinnitusel kustutatud, kuna nende eest tol korral vastutanud ametnik lahkus töölt. Sven on esitanud juhtumi kohta kaebusi nii politsei sisekontrollile, prokuratuurile kui ka riigiprokuratuurile, kuid menetlust ei ole algatatud. Prokuratuur leidis, et politsei ei ole toime pannud rikkumisi.

Sven ei tea siiani, miks auto kinni peeti ja mis põhjusel temaga sedaviisi käituti. Mees on esitanud politseile 80 000 euro suuruse kahjunõude, väites, et juhtum on mõjutanud tema tervist ja töövõimet. Näiteks on tal ilmnenud käte värisemine, mis takistab ametialast täpsust nõudvate tööde tegemist elektroonika vallas.

Kõigest lähemalt esmaspäeval kell 20.30 Kanal 2 saates «Kuuuurija».