«NAGU HULLUMAJAS» Etendus «Kabaree. Põrgu» kütab sotsiaalmeedias kirgi: selleks riigil raha jätkub

«Ma arvan, et iialgi ei ole Eesti rahvas vaimselt ja moraalselt nii madalale langenud kui täna. Kõik need jäledused teatrilaval, mida nimetatakse kultuuriks... «Kabaree. Põrgu», millest netis kommentaare lugeda isegi piinlik. Elatakse hästi, esikohal on meelelahutus ja igasugune lõbujanu,» jagab oma arvamust Gerda. «Saatan on end avalikult populaarseks tegemas,» leiab aga Jaana.