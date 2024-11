KAS SAAD AIDATA? Kristel Leif võitlusest haruldase haigusega: see palve siin on elu ja surma küsimus

«Asi kisub tõsiseks,» tõdeb Kristel Leif (36) oma Instagrami postituses.

«Nimelt selgus kolmapäeval, et veebruaris avastatud ja kiiritatud ning juulis koos silmaga eemaldatud tsiliaarkeha melanoom on ajanud oma kombitsad maksa. Seega nüüd on nii, et see palve siin on elu ja surma küsimus, sest üleilmse statistika järgi elab sellise diagnoosiga patsientidest kauem kui aasta vaid 5 protsenti,» toob ta välja karmi tõsiasja.

Leif ütleb, et silma melanoom esineb umbes viiel inimesel miljonist. «Ekstra kõrge metastaaseerumise riskiga silma tsiliaarkeha melanoom diagnoositakse omakorda vaid ühel kümnest silmamelanoomi diagnoosi saanust. Jackpot – mul on väga haruldane haigus!»

Ravi Rootsis võiks olla lahendus

Leif avaldab, et silmamelanoomi maksa metastaasidega patsientide peamiseks lootuskiireks on hiljuti kasutusele võetud immuunravim Tebantafusp, mille hind on patsiendile ca 50 000 eurot kuus ehk 1700 eurot päevas. Geenitestidest selgus aga tõsiasi, et Leif on nende seas, kellele see ravim ei mõju.