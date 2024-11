PÄEVAHOROSKOOP 16. november: Sõnnile on ümberringi toimuv väsitav, Skorpion igatseb seiklusi

Kui ümberringi toimuv tundub tüütu ja väsitav, leiad kergesti väljapääsutee. Alati on käepärast võimalus unistustemaale põgeneda.

Näed välja rahulik, ehk isegi ükskõikne. See mulje on aga petlik, sest sisemiselt oled valvel ning ootad momenti, mil tegevusse tormata.

Oled võimekas ning suudad olukorda sobivas suunas nihutada, hästi õnnestub koostöö ka inimestega, kes on sinust üsna erinevad.

Sul on jõudu ja otsusekindlust, et ikka väsimatult oma rada mööda astumist jätkata. Sa ei karda endale püstitada ambitsioonikaid eesmärke.

Hea on vanu sõpru ja isegi teretuttavaid jälle näha. Avastad, et sul on nendega palju rohkem ühist, kui aastate eest tundus.