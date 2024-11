Maailma juhtivad eksperdid väidavad, et kui inimkond peaks millalgi välja surema, saavad kaheksajalad Maal domineerivaks liigiks.

Sõdade või kliimamuutuste tõttu hävimise korral on mereselgrootutel väidetavalt füüsilised ja vaimsed omadused, mis on vajalikud, et areneda järgmiseks tsivilisatsiooni rajavaks liigiks,