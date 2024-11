Viimastel nädalatel on USA meedias tähelepanu saanud telesarjast «Kõmutüdruk» tuntud näitlejanna Chanel Maya Banks. Nimelt jäi näitlejanna novembri algul teadmata kadunuks, õnneks ilmus ta lõppeval nädalal välja, kuid nüüd väidab perekond, et leitud naine ei olegi Chanel Maya.

Alles mõned päevad tagasi, 13. novembril, avaldas New York Post, et telesarjast «Kõmutüdruk» tuntud näitleja Chanel Maya Banks on teadmata kadunud. Artikli ilmumise hetkeks oli Los Angeleses elav Chanel Maya kadunud olnud juba kaks nädalat.